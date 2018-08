ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ, ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟ್ವೀಟಿಗರು

ಲಂಡನ್: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿದ ಸತ್ಕಾರ ಕೂಟದ ನಂತರ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

#TeamIndia members at the High Commission of India in London. pic.twitter.com/tUhaGkSQfe — BCCI (@BCCI) August 7, 2018

ಈ ಫೋಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟಿಗರೊಬ್ಬರು 'ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪ ನಾಯಕ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Vice captain is in last row and First Lady of Indian cricket is in front row. These people giving lecture online few days back. @AnushkaSharma — Ali MG (@aliasgarmg) August 7, 2018

anushka sharma is also there in the squad so probably she will be included in the playing 11 too for the next match — Mayank Sharma (@MSharma56483635) August 7, 2018

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ವೀಟಿಗ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಟೀಂನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಂ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೋನಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದೋನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟರಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

. @AnushkaSharma in #TeamIndia? Either mention her name separately or have some sense before tweeting. — Vikky Mohanty (@vikkymohanty) August 7, 2018

Anushka bhabhi bhi squad mein hai kya?? @imVkohli https://t.co/0A9xEjQuxI — Arpit Awasthi (@arpit_2112) August 8, 2018

Why @BCCI allows someones wife at official tour.... Please confirm Is your team mens are at work or on honeymoon — Nishant (@NishNishantkr) August 7, 2018

Is captain wife more important than vice captain? Where are other players wife's? Don't divide team for the sake of captain or Bollywood please — Sanjay Tank (@SanjaySTank) August 8, 2018