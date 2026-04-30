‘ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ, ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪರಶುರಾಮ ಭಾಸಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದರ್ಬಾರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲವೋ, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡೋ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ವೇಗವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ. ಎಚ್ ಮಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಎಂ. ಕೆ. ಕುಂಬಾರ್, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ. ಎಚ್. ಕೋಟ್ಯಾಲ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಕಪಾಲಿ, ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ರಶ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-26-1183854358</p>