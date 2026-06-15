ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologytech tips

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಿನಯ್ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ
ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 12:56 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 12:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲಿರುವ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲಿನ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಅಸಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಆಪ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ SN (ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿರಿ; ಎರಡೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅದು ಅಸಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

BIS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು BIS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು BIS ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಚಾರ್ಜರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳೇನು?

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್‌ನ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಸಲಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಆಂತರಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
MobileTech
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT