ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಆಪ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್ನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ SN (ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ) ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿರಿ; ಎರಡೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅದು ಅಸಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು BIS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು BIS ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಸಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಆಂತರಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.