ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಂಚಿಸುವ ಜಾಲವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಹಿತಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ‘ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ’ (Sanchar Saathi) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ, ನಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ‘TAFCOP’ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ. ಆಗ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ–ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p></li><li><p>ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p></li><li><p>ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘Know Your Mobile Connections’ (TAFCOP) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ 'This is not my number' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ‘Report’ ಮಾಡಿರಿ.</p></li></ul><p>ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್</strong> –<a href="https://sancharsaathi.gov.in/">https://sancharsaathi.gov.in/</a></p>.<p><strong>ಮಾಹಿತಿ:</strong> ಪಿಐಬಿ</p>