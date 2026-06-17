ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
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