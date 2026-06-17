<p>ಕಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೀ, ಕಚೇರಿಯ ಕೀ, ಲಾಕರ್ ಕೀ, ಬೈಕ್ ಕೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೀಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೀ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೀಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಕಾರಿನ ಇಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಾರಿನ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕೀಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕೀ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ವೇಗ ತಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗಬಹುದು.</p><p>ಇದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಇಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಕೀ ತಿರುಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೀ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಫಾಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಇಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಹಲವಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೀ ಫಾಬ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರು ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಲು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಭಾರವಾದ ಕೀ ರಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಚಾಲಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀ ರಿಂಗ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುವುದರಿಂದ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೀಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೀ ರಿಂಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕಾರಿನ ಇಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಮೆಟಲ್ ಕೀ ಚೈನ್ಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕೀ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯುಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೀಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಕೀ ಚೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>