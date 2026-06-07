‘ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಚಾಲನಾ ನೆರವಿಗೆ ದೇಸಿ ಡಿವೈಸ್‌

<p>ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಐಐಟಿ (ಬಿಎಚ್ಯು) ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಐ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಹೆಸರು ‘ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂಶುಮಾನ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೂ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.<br>5 ವ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸಾಧನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.</p><p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಇದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಈ ‘ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಮೆಟಾ: ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿ</strong></p><p>ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಶುಲ್ಕ ಆಧರಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಾಹೀರಾತು ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಟಾವು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹387 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹290 ಇರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಫೀಚರ್ಸ್</strong></p><p>ಸ್ಟೋರಿ ಮರು ವೀಕ್ಷಣಾ ಪರಿಶೀಲನೆ.</p><p>ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ.</p><p>ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೋರಿ ‘ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್’ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ.</p><p><strong>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್</strong></p><p>ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಥೀಮ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ.</p><p>ಕಸ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾಟ್ಗಳ ಪಿನ್ ಮಾಡುವಿಕೆ.</p><p>ಚಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು.</p><p>ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ.</p><p><strong>ಗೂಗಲ್: ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ</strong></p><p>‘ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಎಐ ಆಧರಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯವೆಸಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತಡೆಯುವ ಎಐ ಆಧರಿತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂತೆ.</p><p>ಈ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಸೈಬರ್ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ‘ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಥೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಬ್ರೇಕ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ‘ಮ್ಯಾಂಡಿಯಂಟ್’ ಮತ್ತು ‘ಕ್ರೋನಿಕಲ್’ನಂತಹ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಎಐಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಎಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>