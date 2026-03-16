ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ರಿಫರ್ಬಿಷ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು.</p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, C:\\Users\\jashw>powercfg/batteryreport ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಚ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. </p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 'windows memory Diagnostic' ಎಂದು ಹುಡುಕಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಹಾರ್ಡವೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ 'CrystalDiskInfo' ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.</p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ (ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ) ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಸೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೀಲಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕೀಲಿಮಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಚಾರ್ಚಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'HWMONITOR | Softwares' ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.