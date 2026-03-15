ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಡೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ?, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ##002# ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ (Uninstall) ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ–ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ 'E-Scan CERT- IN BOT REMOVAL APP' ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದ ಮೇಲೆ 'ಸ್ಕ್ಯಾನ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 'ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ–ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಪುನಃ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಡ್ಡಾಯ

ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 'Settings' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 'Account' ಗೆ ಹೋಗಿ 'Two step Varification' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

6 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 'Skip' ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು 'Settings' ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ 'Privacy' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, 'Silence Unknown Caller' ಅನ್ನು 'Enable' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.