<p>ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು. ಆದರೆ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಆಪ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ನಿಂದ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ. UPI Circle ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ‘Pocket Money’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಆಪ್ನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ UPI Circle ಅಥವಾ Pocket Money ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ Invite Dependent ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯುಪಿಐ ID ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p><p>ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಫೋನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾವತಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆದಾರರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೇ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪಾವತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್, ಒಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳವರೆಗೆ ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಒಂದೇ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಈಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>