ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಮೇ 2026
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: Gen Zಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ Instagram
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 15 ಮೇ 2026, 5:26 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜೆನ್‌-ಝೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯ
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜೆನ್‌-ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೇ 13ರಿಂದ 'ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೆ
ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ದೈನಂದಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ, ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವು 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಭ್ಯತೆ
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೇ 13
ಫೀಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ
24 ಗಂಟೆಗಳು
ಫೋಟೋ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
