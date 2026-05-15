ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: Gen Zಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ Instagram

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್' ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೆನ್–ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 13ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್'ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್' ?: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್'ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ರೀತಿಯ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ (ಡಿ.ಎಂ) ಹೋಗುತ್ತವೆ. 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್'ನಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಮಿತಿಗಳು, ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ (ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು) ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್' ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: • ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊಗಳ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. • ನೀವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು(Caption)ಸೇರಿಸಬಹುದು. • ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. • ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. • ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ