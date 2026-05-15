<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೀಲ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಾಕುವ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೀಗ 2026ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲುವೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ‘3-ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಕ್’ ಎಂಬ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೊ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತಂತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. ಒಂದು ರೀಲ್ ನೋಡಬೇಕೆ, ಬೇಡವೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪುಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಫೀಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ‘3-ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಕ್’ ತಂತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಈ ತಂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ರೀಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ, ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಆರಂಭಿಸುವುದು.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ‘ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ’, ‘ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೆ’, ‘ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ’ ಎಂಬಂತ ಹುಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರಂಭ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ?</strong></p><p>ಇಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯಿರುವ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಟಿಪ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ, AI ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊ ತಂತ್ರಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಲಹೆಗಳು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p>ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನೇಕ ಫುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮೊದಲು ತಯಾರಾದ ಊಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>‘ಓಪನ್ ಲೂಪ್’ ತಂತ್ರ ಏನು?</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಓಪನ್ ಲೂಪ್’ ತಂತ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಧಾನವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಡಿಯೋದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮರು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತೀಕರಣವೂ ಮುಖ್ಯ. ಲಂಬ (vertical) ಮಾದರಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. 1080x1920 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿರುವ ರೀಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ರೀಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ರೀಲ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘3-ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಯಮ’ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>