WiFi ಅಲ್ಲ LiFi ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀವೂ ಬಳಸಬಹುದು

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವೈಫೈ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೈಫೈ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಲೈಫೈ ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆದರೂ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.</p><p>ವೈಫೈ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೈಫೈ (LiFi) ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲೈಫೈ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೇಗವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.</p><p>ಲೈಫೈ ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ. ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಗೋಡೆಯನ್ನೂ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೈಫೈ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅದು ಆ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಕಾಶ ಮೂಲಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.</p><p>ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ವೈಫೈ ಈಗಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ಕೆಫೆ, ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಲೈಫೈ ಈಗಲೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಡಿ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫೈ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಫೈ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವೈಫೈ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಲೈಫೈ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೈಫೈ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೈಫೈ ಭವಿಷ್ಯದ ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನವೀನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>