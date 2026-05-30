ಶನಿವಾರ, 30 ಮೇ 2026
ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಮೆಟಾ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೂ ಬರಲಿದೆ ಶುಲ್ಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 30 ಮೇ 2026, 5:50 IST
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲು 'ಮೆಟಾ ಒನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ
ಈಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ; ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ತಿಂಗಳಿಗೆ 330 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ತಿಂಗಳಿಗೆ 250 ರೂ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್‌ಗಳು, ಹೊಸ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
ಮೆಟಾ ಎಐ ಜೊತೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು 'ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹330
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್/ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ
₹250
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ
ಮೇ 27
ಮೆಟಾ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
