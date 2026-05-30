ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ 'ಮೆಟಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್'ಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, 'ಮೆಟಾ ಒನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ(ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ) ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ನಾವು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ಮೆಟಾ ಒನ್' ಎಂದರೇನು?: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 'ಮೆಟಾ ಒನ್'ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸುವವರಿಗಾಗಿ ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಒನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಎಐ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೊ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹330 ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕಂಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?: ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ಪವರ್ಸ್: ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಡಬಹುದು. ಈಗ ಅದು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರು-ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್: ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು: ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಬಯೋ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದ