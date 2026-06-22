<p>ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವ ಟಿವಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?</p><p>ಟಿವಿ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ದಿನ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ LED, OLED ಹಾಗೂ Mini LED ಟಿವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಯಾರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಹಲವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತ, ಧೂಳು, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಭಾಗಗಳ ಸವೆತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಟಿವಿಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ RTINGS ಸಂಸ್ಥೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಲೋಗೊಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ‘ಬರ್ನ್-ಇನ್’ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಟಿವಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪರದೆಯ ಹೊಳಪು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಬಣ್ಣಗಳು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಕಪ್ಪು ಭಾಗಗಳು ಬೂದು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಬರುವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಳುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ OLED ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಗೊ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ‘ಬರ್ನ್-ಇನ್’ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಹಲವರು OLED ಟಿವಿಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ OLED ಟಿವಿಗಳು ಅನೇಕ LED/LCD ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. LED ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, OLED ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು, ಟಿವಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಪರದೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಟಿವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ನಿಖರವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಟಿವಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>