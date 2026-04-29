ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೆಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಂದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್, ನೋಟ್, ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್, ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಒಂದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 6ನೇ ಆವೃತಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5.0 ಮತ್ತು 5.1ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳು ಸುಧಾರಿತ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸೋನಿ, ಹೆಚ್ಟಿಸಿ, ಎಲ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹುವಾವೇಯಂತಹ ಕೆಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ ಅಂತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.