<p>ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟುದಿನ, ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಕ್’ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?</strong></p><p>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.</p></li><li><p>ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ₹ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನೀವು ಯುಪಿಐ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.</p></li></ul><p>ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿಐನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಗರ್ಗ್ ಅವರು, ‘ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೊ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಫೀಚರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>