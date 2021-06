ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೋಮವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನೂತನ ಐಓಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಓಎಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ, ನೂತನ ಸರಣಿಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

