ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಇಂಕ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 23ರಂದು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆ್ಯಪಲ್‌ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್‌ ಐಫೋನ್‌ 11 ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎರಡು ಕಡೆ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can’t wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23! 🇮🇳https://t.co/UjR31jzEaY

— Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2020