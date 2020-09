ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶವೊಮಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಎಂಐ ಸ್ಟೋರ್‌ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶವೊಮಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಐ ವ್ಯಾನ್‌ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂತೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶವೊಮಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಭಾರತ–ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಜೂನ್‌ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಶವೊಮಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

"Mi"les to go before we sleep!

Excited to launch "#MiStore-on-wheels", an innovative concept that brings #retail experience to the heart of #India, connecting villages through a moving store.

So proud of our #offline #team who completed this project in just 40 days.

I ❤️ Mi pic.twitter.com/7OECCNnlgb

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 21, 2020