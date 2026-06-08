<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p><p>ವಾಹನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಇದರ ಆಯುಷ್ಯವು ವಾಹನದ ಬಳಕೆ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಚಾಲಕರ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಅದರ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿವಿಟಿ (CVT) ಮಾದರಿಯ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನವೇ ಡ್ರೈವ್ (D) ಮೋಡ್ನಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ (R) ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ (P) ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.</p><p>ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುವುದು, ಗೇರ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗದಿರುವುದು, ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಎಂಜಿನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗುವುದು ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಹನವನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸದೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕಾಯುವುದು ಒಳಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>