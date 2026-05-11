<p>ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಕಾರುಗಳ ಟೈರ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೈರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕಾರು ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ನ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಟೈರ್ ಸವೆದರೆ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹಾನಿ</strong></p><p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟೈರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಟೈರ್ಗಳು ಸವೆದಾಗ, ಅವು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉರುಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಜಾರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾರುವಿಕೆಯು ಚಕ್ರಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಜಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹೈಡ್ರೋಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಪಾಯ</strong></p><p>ಟೈರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ RPSಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಟೈರ್ ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯ</strong></p><p>ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ತೆಳುವಾದ ಟೈರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈರ್ಗಳು ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಸಿಡಿದರೆ ಮಾರಕವೂ ಆಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಟೈರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತವೆ</strong></p><p>ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಸುಮಾರು 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಂತರ ಸವೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಕೇವಲ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಂತರ ಸವೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಟೋ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ತೂಕದಿಂದ ಅವುಗಳ ಟೈರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೈರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಬೇಗ ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ</strong></p><p>ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆ, ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸವೆದ ಟೈರ್ಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಥ್ರೆಡ್ ಆಳವು 1.6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>