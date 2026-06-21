ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ: ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋಬಾನ್

<blockquote>ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಬಾನ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವು ವೇಗ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.</blockquote>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೆ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಲ್ಲ, ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಲಕನೂ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಆಟೋಬಾನ್’ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ.</p>.<p>ಜರ್ಮನಿಯ ‘ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಆಟೋಬಾನ್ ಕೇವಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಶಿಸ್ತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗ, ರಸ್ತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಡಾಂಬರು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ವರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಆಟೋಬಾನ್ನ ವೇಗ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಗಂಟೆಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇಗ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಾಹನಗಳು ಅಬ್ಬರದಿಂದಲ್ಲ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ‘ವೇಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಅಲ್ಲಿನವರಲ್ಲಿಲ್ಲ; ‘ಇದು ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಸವಲತ್ತು’ ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ, ದೆಹಲಿ–ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಸ ಯುಗದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಟೋಬಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಅಗಲವಾದ ಬಹುಲೇನ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಧ್ಯ ವಿಭಜಕ, ಕಡಿಮೆ ತಿರುವುಗಳು, ತುರ್ತು ಲೇನ್, ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀಗೆ ತುರ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾಲಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಕಾಡುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಆಟೋಬಾನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಟೋಬಾನ್ ಕುತೂಹಲಕರ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವನ್ನು ನಂತರ ನಾಜಿ ಆಡಳಿತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಧಮನಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಇಂದು ಅದು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ; ಜರ್ಮನಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೀವನಾಡಿ.</p>.<p>ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಪೋಶೆ, ಔಡಿ–ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೆಲವೂ ಆಟೋಬಾನ್ವೇ. ಕೆಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 400 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ತಲುಪಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗದ ನಡುವೆಯೂ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಜರ್ಮನ್ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಬಾನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನೆಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವೇಗದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ; ಅದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ದಾರಿ. ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಾನೂನು, ಚಾಲನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋಬಾನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ವೇಗವಲ್ಲ; ಶಿಸ್ತು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ; ರಸ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಆಟೋಬಾನ್’ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಕಲ್ಪನೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಆಟೋಬಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ರಸ್ತೆ 1921ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಸಮೀಪ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಗದ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ನಿಜವಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>1932ರಲ್ಲಿ ಕಲೋನ್ ಮತ್ತು ಬಾನ್ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ನಾಜಿ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಟೋಬಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ಭಾರೀ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ (ಜಿಡಿಆರ್) ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿತ್ತು.</p>.<p>1990ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಪುನರ್ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಟೋಬಾನ್ ಜಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. ಯುರೋಪಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಆಟೋಬಾನ್ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ; ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-461147950</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>