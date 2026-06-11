ಹೊಂಡಾದಿಂದ ಹೊಸ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಕ ಹೊಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HCIL) ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ ಸೆಡಾನ್ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಮಾದರಿಯಾದ ಹೊಸ ZR-V e:HEV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜ್’ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; ಚಾಲಕ ಪಾರು.<p>ಹೊಸ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ZR-V ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ZR-V ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾದ ಹೊಸ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ SUV ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p>ಹೊಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ತಕಾಶಿ ನಕಜಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ಹೊಂಡಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.ತನ್ನ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಓಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹೊಂಡಾ.<h2>ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ</h2><p>ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ LED ಲೈಟಿಂಗ್, 16 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ "ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪರ್ಲ್" ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 10.1 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು, USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ADAS, ಕೊಲಿಷನ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆಟೊ ಹೈ ಬೀಮ್ ಸೇರಿವೆ.</p><p>ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು e:HEV ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕ ಮೃತ್ಯು, ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?.<h2>ಹೊಸ ZR-V e:HEV</h2><p>ಹೊಸ ZR-V e:HEV ಹೊಂಡಾದ 2.0 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. SUV ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>SUVಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, 18 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಪವರ್ ಟೇಲ್ಗೇಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 12 ಸ್ಪೀಕರ್ Bose ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಂ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೊ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.</p><h2>ಸುರಕ್ಷತೆ</h2><p>ZR-Vಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ADAS ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><h2>ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</h2><p>ZR-V e:HEV ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಘಟಕ (CBU) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಂಡಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಜುಲೈ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ಮಾರಾಟವೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?