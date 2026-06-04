ಕಿಯಾ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ 27,586 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 22,315 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 23.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಇದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,39,197 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 1,21,514ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 14.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-850247467</p>