<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಫೆರಾರಿ, ಔಡಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ 'ಬುಲೆಟ್ ರಾಜ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತ ಮೂಲದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿನ 3ನೇ 'ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. </p><p>'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ' 2026ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಬಳಿಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ 3ನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಔಡಿ, ಫೆರಾರಿಗಳಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p><p>ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಎಎಎ' ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹಿತ 100ರಲ್ಲಿ 88.9 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರ ರೈಸ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ ಸಹ ಟಾಪ್ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಐದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆರು, ಮಹೀಂದ್ರ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹೀರೊ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. </p><p>ಈ ವರದಿಯು ಕೇವಲ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಟೊಯೊಟಾ 92.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಔಡಿ ನಾಲ್ಕು, ಫೆರಾರಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p>.ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ.WPL: ನೀಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಏರಿ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. <p><strong>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸದ್ದು…</strong></p><p>ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುರೋಪ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಟರ್ 350, ಸೂಪರ್ ಮೆಟಿಯರ್ 650 ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ 450ನಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 'ಬುಲೆಟ್', ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. </p>. <p><strong>ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಲಯ…</strong></p><p>ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2026ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹನ ವಲಯವು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 575.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ಟೊಯೊಟಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್…</strong></p><p>ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ (62.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಟೊಯೊಟಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 46.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ, ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಇಳಿಕೆಯು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಐಸಿಇ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 43.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.Upcoming Cars: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳಿವು.ಟೊಯೊಟಾ ಕಾರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ