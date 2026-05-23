<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಧನ (VLTD) ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಎಂಬುದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ, ಭಯ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ, ವಾಹನದ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಈ ನಿಯಮ ಹೊಸದಾಗಿಲ್ಲ. 1989ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ (Rule 125H) ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸದೇ, ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ನಿಯಮವು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು VLTD ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. VLTD ಅಂದರೆ GPS ಆಧಾರಿತ ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ವಾಹನದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಗಾವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗದೆ, ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವೇಗವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>