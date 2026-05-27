<p>ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ (N) ಗಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಗಿಯರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1-N-2-3-4-5 ಅಥವಾ 1-N-2-3-4-5-6 ರೀತಿಯ ಗಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಡಿಸೈನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸುಲಭ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.</p><p>ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯ ಗಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದವು. ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಯರ್ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೈಡರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಗಿಯರ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೈಕ್ ಗಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ ಕಾಲಿನಿಂದ ಗಿಯರ್ ಬದಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು 1-N-2-3-4-5 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದವು. ನಂತರ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಗಿಯರ್ ನಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಬೈಕ್ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ರೈಡರ್ಗೆ ಸುಲಭ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೈಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅನ್ನು ‘ಹಾಫ್ ಕ್ಲಿಕ್’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಯರ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಯರ್ ಬದಲಿಸುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p><p>ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಯರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಯರ್ ಪೋಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಗಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ರೈಡರ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೈಕ್ ಬಳಸಿದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗಿಯರ್ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಚನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಕ್ನ 1-N-2-3-4-5 ಗಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೈಡರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>