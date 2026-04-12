ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ BMW ಕಾರೇ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರೇ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಂಚಿಕಾಚರ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್–ವಿಜಯವಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೀಸಾರಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿದ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ ಆಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಬರದೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4.40 ರ ವೇಳೆ ಕೀಸಾರಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯವಾಡ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.