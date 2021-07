ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ಮಗಳು; ವಿಡಿಯೊ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಕೊಲೀನ್ ಚುಲಿಸ್ ಎಂಬಾಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ (ಇಮಿಟೇಟ್) ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾದ 8 ವರ್ಷದ ಅಡೆಲ್ಲೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

1 ನಿಮಿಷ 23 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಫೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಥೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅಡೆಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

Crazy - I posted a silly video of my daughter imitating me working on linked in and have 5M+ views 2 days later #workfromhome https://t.co/8QB7x1YPnM

— Colleen Chulis (@ColleenChulis) April 18, 2021