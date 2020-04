ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 21 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವೊಂದರ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಖ ಬಳಸಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಶಾಖೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ ಬಳಿ ಬರುವ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಇಕ್ಕಳದಂತಹ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಸಲಕರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೇಬಲ್‌ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಸ್ಟೀಮ್‌ ಐರನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೊನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

27 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಚೆಕ್‌ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ ಬಳಿ ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡುವ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆದು, ಚೆಕ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ಗೆ ಗವಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಚಿಮಟ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರವೇ ಕೈಗವಸು ಹಾಕಿರುವ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

In my #whatsappwonderbox I have no idea if the cashier’s technique is effective but you have to give him credit for his creativity! 😊 pic.twitter.com/yAkmAxzQJT

— anand mahindra (@anandmahindra) April 4, 2020