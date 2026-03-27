ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ, ಹಾಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶಹಾಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿಠಲ ಚವ್ಹಾಣ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.</p>.<p>'ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತನಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಿಂದ 2023ರ ಮೇ 9ರ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸದೇ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನೂ ಮರಳಿಸದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ವಿಠಲ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>