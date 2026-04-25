ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ: ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ– ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಂಪು, ನೀರು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಕೇರಳದ ಖ್ಯಾತ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ವಾವಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ನಿಂತು ತಂಪಿನ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಾರಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.</p>