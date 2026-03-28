ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮ, ಸೀತೆ ಉಡುಗೆ

ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮ, ಹನುಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮ ವೇಷ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ರಮಣಬ್ಲಾಕ್ ಕೋದಂಡರಾಮ, ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಮಾರುತಿ, ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಪಂಚವಟ್ಟಿ ಆಂಜನೇಯ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರ್ವತಾಂಜನೇಯ, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ, ತುಡಿಕೆ ವೆಂಕರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಆಂಜನೇಯ, ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ರಾಮ ನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ