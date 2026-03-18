ವಿಡಿಯೊ: ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಪಂಚ್‌’ ಕೋತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು ಸಂಗಾತಿ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಪಂಚ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೋತಿ ಮರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಪಂಚ್ಗೆ ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಪಂಚ್' ಅನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕೋತಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಟಿಕೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನೇ ತಾಯಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಚ್ಗೆ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಕಾವಾ ಸಿಟಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ವಾಸವಿದೆ. ಪಂಚ್ ಮೊಮೊ-ಚಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಒಂಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಚಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜತೆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿ ಜಿಗಿಯುವುದು, ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚುಂಬಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗೊಂಬೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಚ್ಗೆ ಇಂದು ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.