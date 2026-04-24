<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು '108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಾತ್ರಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ–ಯುವತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಾಹನವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿ,ಮೀ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕ–ಯುವತಿ ಆಕ್ಷೇಪರ್ಹವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯುವತಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಯುವಕ ರೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಆತ ತಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಛಾತ್ರಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಪಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವರು 'ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಓಯೊ ರೂಮ್ ನೋಡಿ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>