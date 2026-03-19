ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್: ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸೌದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವವರು ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಿಮಾಂಕ್ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಬಾರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಹಿಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಾರ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಸಂಬಾರು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖದಿಂದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊಗೆ ʼ ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ, ಹೀಟರ್ ಬಂದಿದೆʼ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಇದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಹಿಟರ್ಗೆ ಲೋಹದ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.