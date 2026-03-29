ಮರ ಬಿದ್ದು ಆಟೊ, ಬೈಕ್‌ ಜಖಂ

ಮೈಸೂರು: ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಹಕಾರ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆಟೊ, ಬೈಕ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮರದ ಕಾಂಡ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆಟೊ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಯ ಪಡೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>