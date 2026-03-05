ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyviral

ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ 60ರ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:44 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:44 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
holi festivalHoli celebrationsViralNagpur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT