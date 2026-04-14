ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಿವರಾಮು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಮುಕ್ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಾಬುಲ್ಲಾ ಲೈಲಾ…' ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಿವರಾಮು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ತುಣುಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆದಾರರು ಇವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಮೇಡಂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ನೀವು ಪಾಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರ, ನೀವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೇಡಂ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಅವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು 37 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.