Video: ಆಸರೆ ಕೇಳಿದ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿಗೆ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆ

'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ಮೀಕೆ ಹಿಜ್ಮನ್ ಎಂಬ ಯುಬತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಆಸರೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಕ್ಷಣವಿದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರ ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ತನ್ನವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪರಿಚಿತ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ-ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಭಾರತದ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೀಕೆ ಹಿಜ್ಮನ್ ಎಂಬ ಸೋಲೊ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಯುವಕರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಮೀಕೆ ಹಿಜ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ.. 'ನನ್ನದೊಂದು ಗುಡಿಸಲಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ' ಎಂದು ಮೀಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೀಕೆ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುರಿತು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.