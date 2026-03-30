ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮೇ 15ರಂದು

ಶಹಾಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 15ರಂದು ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ(ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ನಾಗವಾರ ಬಣ)ಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುವುದು ಬೇಡ. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಲಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಗೋಪಾಲ ವಜ್ಜಲ, ಶಿವಶರಣ ಯಾಳಗಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕುಳಗೇರಿ, ಶಿವಣ್ಣ ವಕೀಲರು, ಮಾನಪ್ಪ ವಠಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಭೂತಾಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಮೊ.ನಂ: 9980792397, 9902369066 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>