ಹಾವು ಕಡಿತ: ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕುಟುಂಬದವರು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಟುಂಬದವರ ಅತಿಯಾದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೊಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದಮಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಯುವಕನಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರರು ಆತನನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕನನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಗಂಗಾ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಯುವಕನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಷ ಮೈತುಂಬ ಆವರಿಸಿ ಯುವಕ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೂ, ವೈದ್ಯರು 'ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಬೈದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.