Video: ನೆರೆಮನೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೀನಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ

<p><strong>ತಿರುಚಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬರಸಂಪೆಟ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀದಿನಾಯಿಮರಿಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಎಸೆದು, ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಹಿಳೆಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ನಾಯಿಮರಿಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿರುಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಅವರು ಜೀಯಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯವರು ಆಕೆಯ ನೆರೆಮನೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಎಸೆದ ಕಲ್ಲು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ 3 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯವರದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯವರ ಪತಿ ಜೈ ಗಣೇಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀಯಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>