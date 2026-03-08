Womens Day 2026: ಬಯಲಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ...

<blockquote>ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ತಣ್ಣಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವರು. ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ನಿಂತವರು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡುವವರು, ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು–ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಮೂವರ ನಿಲುವು \r\nಒಂದೇ: ಸಮಾಜದ ಪರ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ.</blockquote>.<p>ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯವೆಂಬುದು ಏನೆಂಬುದೇ ಕಾಣದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಶೌಚಾಲಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದ, ಅಥವಾ ಇದ್ದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯೇ ಕೆ.ಆರ್.ಅರ್ಚನಾ. ಇಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಚನಾ ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಸರಳ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ, ಒಂದು ಮೇಜು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್–ಇವೇ ಮನೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗೆರಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವು.</p>.<p>ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳ ಭಯ, ಜನರ ಓಡಾಟದಿಂದ ಸಂಕೋಚ–ಇವು ಎಳೆಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಸೀರೆ ತಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವಳಾದಂತೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚನಾ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನೆಲಗಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಜಿಒನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್’ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆಯೇ?– ಹೌದು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆಯೇ?–ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಹೌದು.</p>.<p>ಆದರೆ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಲು ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಬಾಗಿಲಿದ್ದರೂ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದವು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ‘ಶೌಚಾಲಯ’ಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಅನುಭವ ಅರ್ಚನಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಳೆಗರೆಯಿತು.</p>.<p>2017ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಳಗಿಂದಲೇ ಕದಡಿದವು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಸಂಕೋಚ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಸರಳ, ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅರ್ಚನಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮರಳಿ ಬಂದವು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಆತಂಕ, ದುಗುಡ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಂಕೋಚ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಅದೇ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಂಡರು.</p>.<p>‘ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ ₹108 ಮಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಫಿನಾಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಕಾಗದಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅದು.</p>.<p>ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಚನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸಚಿವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಧ್ವನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚನಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್4ಶೀ’ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ಇಂದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ–ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮರುವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅರ್ಚನಾಳ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳೇ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೂ ಅರ್ಚನಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ. 'ನನ್ನ ಕನಸು ತುಂಬ ಸರಳ. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 'ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಆತ್ಮಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಅರಿವು–ಇವುಗಳ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸರಳ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದಲೂ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ವಗೌರವ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?</p>.<p><strong>ಅನುವಾದ: ರೂಪಾ ಕೆ.ಎಂ.</strong></p> 