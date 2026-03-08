ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Womens Day 2026: ಬಯಲಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ...

ಅಸ್ರಾ ಮಾವಾದ್
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:30 IST
ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ತಣ್ಣಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವರು. ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ನಿಂತವರು, ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡುವವರು, ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು–ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಮೂವರ ನಿಲುವು ಒಂದೇ: ಸಮಾಜದ ಪರ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
