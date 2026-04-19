ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ: ಹುಂಬ ಮಗನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಮೊದಲನೆಯವಳು ಮಗಳು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೆಯವನು ಮಗ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಟ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಾತು, ಕೃತಿ, ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮನೆಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಗೆಳೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ‘ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕುಡಿತ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಗಳು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಸಭ್ಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯವರ ಅಂದಾಜನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಕೊಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಯೋಮಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಎಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆತನದ ಬೇರುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ, ಅವರಿಷ್ಟದಂತೆ ಬಿಡುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹದಿಹರೆಯ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲಂತೂ ಪಾಲಕರು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸಾರದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೆದುರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾದರೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಲಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಾನು ಉಂಡಾಡಿ ಗುಂಡನ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅತಿರೇಕದ ಸಂಶಯವನ್ನಾಗಲೀ ಗಾಬರಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಗೆಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಪಾಲಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವೆನ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.
ಅವನ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಅವನು ಕುತೂಹಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಕೋಪದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಬಾರದು. ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ಅವನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್, ಕರಾಟೆಯಂತಹ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತನಾಗುವಂತೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನೀವೀಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
