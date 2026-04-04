ಭಾವಯಾನ: ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲಾಗಲಿ..

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ರಷ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀಟು ಸಿಗುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸೀಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಬಸ್ಸಿನ 4ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತೆ. ಮೊದಲ ಸೀಟಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೂತಿದ್ದಳು. ಕಾಲುನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿಬಂದು ಆ ತರುಣಿಯ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ, ಕಾಲಿಡಲು ಕೂಡ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿಹೋಯಿತು.</p>.<p>ಬಸ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಲು ಶುರುವಾದಾಗ, 10-15 ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಸಿ ಬಾಣಂತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಏರಿದರು. ಆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮಾನವೀಯತೆಯಾಗಲೀ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಆಗಲೀ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ತರುಣಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಕೆ 'ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸೀಟು ಕೊಡಿಸಿ' ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆಕೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ತರುಣಿಗೆ ದಬಾಯಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ 'ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲು ನೋವಿದೆ. ನೀವೇ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ' ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ 'ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಕಣಮ್ಮ, ನನಗಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು.</p>.<p>ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೂತಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಆಕೆಗೆ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಎದ್ದು ಸೀಟು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೂ ನಾನು ಮಧ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಲಾಗದಷ್ಟು ರಷ್ ಇತ್ತು. ಕಡೆಗೆ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ವಾದ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಕುಂಟುತ್ತಾ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯೇ ಮುಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತವರಿಗೆ ಇತರರ ಕಷ್ಟ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದರೂ, ಹತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಸರಳತೆ ಎಂಬ ಗುಣವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೇ ಹೌದು.