ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಅಂಕಣ|ನಾನು ಚಿತ್ತಚಂಚಲೆ: ಥೆರಪಿ ಪಡೆಯಲೇ?

<p>ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದೇ ತಿಳಿಸಿ.</p>.<p>ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಥೆರಪಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.</p>.<p>ಜೀವನದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜಟಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯಾ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು, ‘ನೀವು ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<h2>ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</h2>.<p>1. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>2. ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆದವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಟಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕು.</p>.<p>3. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.</p>.<p>4. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಥೆರಪಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವಿರಬೇಕು.</p>.<p>5. ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಹಾಗಾದಾಗ, ಥೆರಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>