ಚಿನ್ನದ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೀರೆ ಲುಕ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಈ ಬಾರಿ ಐವರಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಚಿನ್ನದ ನೂಲುಗಳಿಂದ ನೇಯ್ದ ಕೆಂಪು ಅಂಚಿನ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ(ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ) ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಜತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸ್ವದೇಶ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಐವರಿ-ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಆರ್. ವರಧನ್ ಅವರು ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜರಿ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಗುಲಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಜತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಿಂಟೇಜ್ ಶೈಲಿಯ ಬರ್ಮಾ ರೂಬಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾವಿನ ಸರ, ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ರಾ ಮುತ್ತಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿರುವ ನವಿಲಿನ ಆಕಾರದ ಕರ್ಣಾಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.