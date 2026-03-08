ಶ್ರೀನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಬಾ ಶಾಲ್

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಶ್ರೀನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಬಾ ಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಶ್ರೀನಗರದ ಪೀರ್ಬಾಗ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಬಾ ಅವರು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಬಾ, 'ಇಂಡೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ 2012ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜೆಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಸಬಾ ಶಾಲ್. ಬಳಿಕ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಕಾರಾಗೃಹ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಂದು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ಮುಕ್ತ ಮೆರಿಟ್(ಓಪನ್ ಮೆರಿಟ್) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವರೇ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಗಡಾದ.ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: PCOS ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವವರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. <p><strong>ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವ:</strong></p><p>ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೊತ್-ಬಲ್ವಾಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಕುಪ್ವಾರ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ. </p><p>ಜೈಲು ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (PRO) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.</p><p>ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ (DG Prisons) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (Staff Officer) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ.</p><p>ಸಬಾ ಶಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಶ್ರೀನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ:</strong></p><p>ಈ ಕಾರಾಗೃಹವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ರೈನಾವಾರಿ (Rainawari) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಹಳೆಯ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370) ರದ್ದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಜೈಲು ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು (Under-trials) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ.</p><p>ಇದು 'ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ' (High-Security) ಜೈಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24X7 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕೈದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ:</strong></p><p>ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ, ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (IGNOU) ಮೂಲಕ ಕೈದಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>