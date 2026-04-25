ಸಾಧಕಿಯರು | ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಟಿ. ಸಿ. ದೀಪಿಕಾ

<p>ದೀಪಿಕಾ ಭಾರತವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಭಯ ಆಟದ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾದಿಂದ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>